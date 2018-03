Drei Navis im MediaMarkt-Aktionsangebot

Garmin Nüvi 1340T CE - jetzt beim MediaMarkt für 99 Euro

Das Garmin Nüvi 1340T ist ein Navigerät für wenig Geld. Dafür bietet es recht viel Ausstattung. Ein mittelgroßes 4,3-Zoll-Display ist vorhanden, ebenso Fahrspurassistent, 3D-Kreuzungsansicht und die Ansage der Straßennamen. Selbst der Premium-Staumelder TMCpro (Navteq Traffic) ist an Bord. Im Lieferumfang ist der kleine Digitalkartensatz mit 22 euroäpischen Ländern enthalten.



Fazit: Das Nüvi 1340 T ist ein interessantes Navimodell zum kleinen Preis. Es bietet alles was man zum Navigieren braucht, inklusive einem guten Verkehrsinfodienst. Einzige Schwäche: Sein Kartenmaterial beschränkt sich auf 22 Länder in Europa. Der MediaMarkt-Preis von 99 Euro ist sehr attraktiv - so günstig ist es zurzeit nirgendwo zu bekommen.