Messergebnisse DSL- und Festnetztest 2014 - Festnetz-Test

Nahezu alle Anbieter investieren derzeit massiv in ihre Festnetze, um auf steigende Datenmengen und Kundenzahlen zu reagieren. Der Aufwand lohnt sich: Obwohl connect und Netztestpartner zafaco die Bewertungskriterien in diesem Jahr verschärft haben, schneiden so gut wie alle Teilnehmer besser ab als im Vorjahr.