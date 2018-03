Revolver Mail: Begrüßung

Revolver Mail von Revolver Software in Aachen ist Freeware und versammelt eine schier unglaubliche Menge an Features. Unter den E-Mail-Clients für Mac nimmt Revolver Mail gerade deshalb eine Sonderstellung ein. Wir haben die Version 8.4.6 ausprobiert, wollen aber nicht verschweigen, dass eine überarbeitete und nochmals erweiterte Version 9

in Vorbereitung ist. Und diese wird es dann auch für iPhone und iPad geben.