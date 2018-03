Galerie: Datensicherheits-Apps - EDS (lite) - Encrypted Data Store

Preis: Lite-Version gratis, Vollversion 5,27 Euro

Plattform: Android, iOS



Download-Link: Google Play

Legt Dateien in AES-256-verschlüsselten Ordnern auf dem Smartphone ab. Kompatibel zu Truecrypt , mit dem sich die Archive auch am PC öffnen lassen. Die kostenlose Lite-Version bietet nur Basis-Funktionen, die kommerzielle Version bietet weitere Features wie Dropbox-Sync, verschiedene Dateisysteme, Suchfunktion in den Archiven.