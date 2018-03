Anhand Ihres Online-Status im Facebook Messenger sehen Ihre Freunde, ob Sie gerade erreichbar sind, beziehungsweise wann Sie zuletzt in der App aktiv waren.

Wenn Sie das nicht möchten können Sie den Online-Status verbergen. Einziger Nachteil: auch den Status Ihrer Freunde können Sie dann nicht mehr sehen.

Ihren Online-Status können Sie sowohl in der iOS-Version des Facebook Messenger für das iPhone als auch in der Android-Version verstecken. Die Vorgehensweise ist aber leicht unterschiedlich, wie wir im Folgenden zeigen.

So deaktivieren Sie den Online-Status im Facebook Messenger...