Öffnen Sie den Facebook Messenger und beginnen Sie dort einen Chat mit einem oder mehreren Freunden.

Tippen Sie auf den Smiley-Knopf oberhalb der Tastatur. So landen Sie bei den Stickern. Facebook hat sie in mehrere Kategorien unterteilt, um sie alle unterzubringen. Wischen Sie nach oben, um innerhalb einer Kategorie weitere Sticker zu sehen. Durch Antippen fügen Sie einen Sticker in den Chat ein.