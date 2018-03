Menschen, mit denen Sie befreundet sind, Dinge, die Ihnen gefallen und was Sie in Ihrer Freizeit tun - das alles und noch viel mehr weiß Facebook von Ihnen. Und wer etwas über Sie in Erfahrung bringen möchte, dem fällt das dank Facebook richtig leicht. In den Standardeinstellungen geht Facebook mit Ihren Daten nämlich ziemlich offenherzig um. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Facebook so nutzen, dass nur das über Sie in die Öffentlichkeit gerät, was dort auch zu sehen sein darf.