Facebook Chronik schützen

In der Chronik zeigt Facebook Beiträge und Aktivitäten an. Sie können einschränken, wer Ihre Chronik sehen und so privates über Sie erfahren darf. Öffnen Sie die Einstellungen über das Menü oben rechts und klicken Sie dann links auf „Chronik und Markierungseinstellungen“.

Wir empfehlen folgende Einstellungen:

- „Wer kann Inhalte zu meiner Chronik hinzufügen?“ - „Freunde“

- „... Beiträge überprüfen, in denen Du markierst wurdest?“ - „Ein“

- „… Beiträge, in denen du markiert wurdest, in deiner Chronik sehen?“ - „Freunde“

- „... sehen, was andere in deiner Chronik posten?“ - „Freunde“

- „... Markierungen überprüfen … bevor sie auf Facebook erscheinen?“ - „Ein“

- „... zur Zielgruppe hinzufügen …“ - „Nur ich“