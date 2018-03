In der Voreinstellung ist Ihr Online-Status im Facebook-Messenger für alle Freunde zu sehen. Dadurch ist es unmöglich, unbemerkt auf Facebook aktiv zu sein. Insbesondere wenn sich Kollegen und Vorgesetzte unter Ihren Facebook-Freunden befinden kann es zu unangenehmen Situationen kommen. Öffnen Sie das Chat-Fenster und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts. Nun können Sie den Chat vollständig deaktivieren. Eingehende Nachrichten werden in dieser Zeit in Ihrem Facebook-Postfach gespeichert. Denken Sie daran, den Chat bei Bedarf wieder zu aktivieren.