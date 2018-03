Fernbedienungs-Apps für Kodi - Official Kodi Remote

Das kostenlose Official Kodi Remote läuft auf dem iPhone und dem iPad. Die deutschsprachige App stammt direkt von den Kodi-Entwicklern und beherrscht bis auf das Streamen alle wichtigen Funktionen.

Was uns richtig gut gefällt, ist der Gesten-Modus. Ist er aktiv müssen Sie keine Knöpfe treffen, sondern geben Kommandos einfach durch Wischen und Tippen auf einer großen Fläche ein. Antippen wählt aus, doppelt tippen löst die "Zurück"-Funktion aus, wischen ersetzt die Pfeiltasten. In diesem Modus kommt die Fernbedienung einer echten Fernbedienung sehr nahe, was das "Bedienen ohne Hinsehen" betrifft. Eine klassische Oberfläche mit Knöpfen bietet Official Kodi Remote zusätzlich.