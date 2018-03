Fernbedienungs-Apps für Kodi - Sybu for Kodi and XBMC

In der Folge zeigt Sybu Ihre in Kodi gespeicherten Filme, Serien und Musik an. Wer Kodi zum Fernsehgucken verwendet, wird die PVR-Funktion in Sybu vermissen. Anders als zum Beispiel bei Official Kodi Remote (s. unten) zeigt Sybu keine Senderlisten oder Programminformationen an. Sie können die PVR-Funktion aber über die Pfeiltasten von Sybu fernsteuern.

Beim ersten Start versucht Sybu automatisch, Kodi im Netzwerk zu finden. Vorausgesetzt Sie haben die Steuerung per HTTP in den Kodi-Einstellungen aktiviert, sollte es dadurch automatisch in den Einstellungen auftauchen. Eine Wake-On-LAN-Funktion, über die sich der Kodi-PC vom Smartphone aus aufwecken lässt, haben wir in Sybu nicht gefunden.