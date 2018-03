Fernbedienungs-Apps für Kodi - Kore

Kore ist das Pendant zu Official Kodi Remote unter Android. Auch die offizielle App für Googles Betriebssystem ist gratis. Damit enden die Gemeinsamkeiten aber auch. Kore sieht moderner aus als Official Kodi Remote und passt sich sehr gut in Googles Designsprache Material ein. Infos zum aktuellen Video werden deutlich hübscher präsentiert als unter iOS. Auf den praktischen Gestenmodus müssen Sie bei Kore aber verzichten.