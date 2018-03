Mit den passenden Apps wird Ihr Android-Smartphone zum perfekten Fitness-Tracker. Ein Smartphone hat viele Sensoren, die auch in Fitness-Armbändern stecken. Sie benötigen also keine zusätzliche Hardware um Fitness-Daten aufzuzeichnen. Dank großem Display und Internet-Zugang kann man außerdem gesundheitsrelevante Informationen nachschlagen und weitere Daten erfassen, die kein Fitness-Armband sieht. In der Bildergalerie stellen wir spannende Gesundheits- und Fitness-Apps vor.