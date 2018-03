10.000 Schritte am Tag gelten als das Minimum an Bewegung das es braucht, um fit zu bleiben. In vielen Berufen ist es gar nicht so leicht, dieses Ziel zu erreichen. Damit das besser gelingt gibt es das kostenlose Runtastic Pedometer. Solange Sie Ihr Handy am Körper tragen, zählt die App jeden Ihrer Schritte. In der Pro-Version für 1,99 Euro zeigt sie außerdem, wie flott Sie unterwegs waren, was für zusätzlichen Ansporn sorgen kann.