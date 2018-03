Der Gewichtsverlust ist für viele das oberste Fitness-Ziel. Die Sache ist logisch: Nimmt der Körper weniger Energie zu sich, als er verbraucht, purzeln die Pfunde. Betreibt man gleichzeitig Sport, geht auch wirklich das gewünschte Fett weg, und nicht die geliebte Muskelmasse.

Bedauerlicherweise nutzt das Hungergefühl Ihnen hier wenig. Es richtet sich nämlich kaum nach den Kalorien in der Nahrung, sondern vor allem nach ihrem Volumen. Deshalb macht ein Schokoriegel weniger satt als eine große Portion Salat.

Hier kommt LifeSum ins Spiel. Mit der App zeichnen Sie auf, was Sie an Kalorien zu sich nehmen. Dem rechnet die App Ihren Grundumsatz und die durch Bewegung verbrauchte Energie entgegen. So sehen Sie auf einen Blick, wie viel Sie heute noch essen dürfen (bzw. was Sie noch an Sport leisten müssen), wenn Sie Ihr Diät-Ziel nicht verfehlen wollen.

Die Stärke von LifeSum liegt in der Ernährungsdatenbank, die die meisten deutschen Lebensmittel samt Kaloriengehalt kennt. Außerdem sieht LifeSum sehr hübsch aus. Dafür kostet es nach Ablauf des Testzeitraums 4 bis 5 Euro im Monat.