Verursachen Light-Produkte Heißhunger? Enthält alkoholfreies Bier Alkohol? Begünstigt Licht in der Nacht Gewichtszunahme? Solchen Ernährungsmythen geht die Runtastic-App Gesundheit & Mythen nach. Rund 600 Mythen werden in 11 Kategorien abgedeckt, von denen sich drei in der Gratis-Version der App finden. Sie können die Mythen einfach durchstöbern. Anschließend dürfen Sie ihr neu erworbenes Wissen im Quiz gegen die Zeit testen und Ihre Ergebnisse mit denen Ihrer Freunde vergleichen.

Vom Informationsgehalt und der App-Gestaltung her geht das alles absolut in Ordnung. Die Gratis-Version macht aber nur anfänglich Spaß und zeigt dann zu viel Werbung. Deswegen haben wir nach kurzer Zeit die Pro-Version für 1,99 Euro gekauft.