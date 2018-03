Trend Wearables: Fitness-Tracker im Überblick - Waterfi Nike+ Fuelband SE

Im Gegensatz zu vielen anderen Fitness-Trackern soll die wasserdichte Waterfi Nike+ Fuelband SE nicht nur während dem Training, sondern ganztags getragen werden, um so alle Bewegungen des Körpers zu erfassen. Über die iOS-App können die gesammelten Daten anschließend gespeichert und in Tagesziele unterteilt werden, um so seine Freunde über Facebook herauszufordern.