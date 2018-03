Trend Wearables: Fitness-Tracker im Überblick - Fitbit One

Der Fitbit The One ist ein Clip-On Fitness-Tracker, der tagsüber die zurückgelegte Strecke, die verbrannten Kalorien und die Anzahl an Treppenstufen zählt, nachts jedoch Schlafzyklen misst. Mit Hilfe der Software für MAC, PC, iOS- und Android-Geräten können die Fortschritte und Verlauf der Fitness in Echtzeit verfolgt werden.