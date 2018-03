Die besten Apps zur Fußball-EM 2016 - DFB

Mit der deutschen Nationalmannschaft nimmt auch der amtierende Fußball-Weltmeister an der UEFA EURO 2016 teil. Über die offizielle App des Deutschen Fußball Bundes (DFB) sind Sie am nächsten am Team dran und erhalten Hintergrund-Videos aus dem Quartier der Nationalmannschaft direkt auf Ihr Smartphone, daneben auch die obligatorischen Spielergebnisse und -fakten.

Einen Wermuts-Tropfen gibt es bei der DFB-App aber. Nur unter Android erhält sie überwiegend positive Bewertungen. iPhone-Nutzer beschweren sich über nur sporadisch funktionierende Push-Nachrichten und fehlende Aktualisierungen. Da muss die DFB-App doch glatt noch mal zurück ins Trainingslager.

