Die besten Gadgets für Balkon und Garten - Dachrinnen-Roboter

In der Dachentwässerung sorgen Pflanzenteile regelmäßig für Fallrohr-Infarkte. Die Folge sind überlaufende Dachrinnen und Spritzwasser an der Hauswand oder in den Kellerfensterschächten. Der iRobot Looj (300 Euro) verhindert zwar nicht die Verschmutzung, soll aber dem Hausbesitzer die Reinigung erleichtern. Er muss nur einmal pro Dachseite die Leiter anlegen, den Looj einsetzten, die Drehrichtung der Bürsten festlegen, starten und schon saust der fleißige Helfer die Regenrinne entlang.