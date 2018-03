Die besten Gadgets für Balkon und Garten - Auf den Punkt

Fleisch ist ein wertvolles und empfindliches Grillgut. Abhängig von der Dicke des Steaks oder der Hitze des verwendeten Grills, kann der ideale Zeitpunkt schnell verpasst sein. Mit dem iGrill Thermometer (100 Euro) geht das punktgenau. Der Thermosenor wird kurzerhand in ein Stück Fleisch auf dem Grill gesteckt. Er misst permanent die Kerntemperatur des Steaks auf dem Rost. So kann der Grillmeister genau entscheiden, zu welchem Zeitpunkt er die Köstlichkeiten herunternehmen muss. Der Clou: Das Thermometer überträgt seine Messwerte auch per Bluetooth an ein iPhone oder ein Android-Smartphone. Die iGrill-App zeigt den Hitzeverlauf im Inneren des Steaks sogar grafisch an. Gegebenenfalls gibt die App Alarm, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Das iGrill-Modell ist hier und da noch in Online-Shops günstig zu bekommen, es wird allerdings bald durch die Nachfolgemodelle iGrill² (für 75 Euro) und iGrillmini (für 30 Euro) ersetzt. Die neuen Varianten können per Magnet am Grill oder Herd befestigt werden. Das iGrill² hat sogar zwei Thermofühler-Anschlüsse.