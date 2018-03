Die besten Gadgets für Balkon und Garten - Wasser, Marsch!

Das Big-Drippa-Bewässerungssystem (ab 17 Euro) des englischen Gartenspezialisten Garland hilft bei der Bewässerung junger Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon. Im Set sind ein rund 10 Liter fassender Wasserbeutel, Schläuche sowie sechs Tropfer enthalten. Der Beutel wird mit dem darin gefüllten Wasser in einer erhöhten Position aufgehängt. Die Schläuche leiten dann das wichtige Nass an die Tropfer weiter, die in kleinen Dosen die Anzucht feucht halten. Bis zu 24 Stunden reicht der Inhalt des Kunststoff-Reservoirs. So sind die Stecklinge vor Austrocknung geschützt. Zu bekommen ist das Big-Drippa-System in vielen deutschen Online-Shops oder bei ebay.