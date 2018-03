Die besten Gadgets für Balkon und Garten - Amsel, Drossel, Fink & Co.

Beim gemütlichen Chillen in der heimischen Gartenbestuhlung lässt man sich auch gerne mal von der Vogelwelt beschallen. Doch welcher Piepmatz ist da gerade am Werke? Die iPhone-App Zwitschern! (3,60 Euro) soll dem Interessierten die Identifizierung erleichtern. Die Datenbank der europäischen Version enthält so ziemlich alle gefiederten Freunde des Kontinents. Sie liefert auf Wunsch den entsprechenden Gesang - mitunter sogar mehrere Varianten wie etwa Warnrufe. Ein Bild ist natürlich auch immer dabei. Eine automatische Erkennung des Vogelrufes ist zwar nicht möglich, durch intelligente Suchkriterien kann der Hobby-Ornithologe aber schnell den richtigen Kandidaten herausfinden.