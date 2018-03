Die besten Gadgets für Balkon und Garten - Autarke Bürsten

Grillen ist eine feine Sache - wenn nur die lästige Reinigung nicht wäre. Für Abhilfe könnte der Grillbot sorgen. Der per Akku betriebene Helfer fegt mit seinen drei rotierenden Messingbürsten alle Reste auf dem Grillrost davon. Zu arbeiten beginnt der Grillbot (200 Euro) bereits, wenn der Grill auf 120 Grad abgekühlt ist. Per Timer-Einstelllung lässt sich die Laufzeit festlegen. Nach der Arbeit dürfen die abnehmbaren Bürsten in die Spülmaschine.