Die besten Gadgets für Balkon und Garten - Tönendes Silikon

Der kleine Bluetooth-LautsprecherWOW (70 Euro) aus der Design-Schmiede Kakkoii hält richtig was aus, denn das Gehäuse ist komplett aus Silikon gefertigt. Dadurch ist der Allrounder - mit etwas mehr als elf Zentimetern Durchmesser und zehn Zentimetern Tiefe - bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet. Den eingebauten Akku lädt der Freizeit-Enthusiast per USB. Mit der gespeicherten Energie liefert der Winzling bis zu 75 dB Schallpegel: entweder durch direkte oder indirekte Abstrahlung. Als Zuspieler dienen alle Bluetooth-fähigen Geräte wie etwa Handy, Tablet oder Notebook. Am Gerät selbst befindet sich neben der USB-Ladebuchse und einem 3,5-Millimeter-Klinken-Eingang nur noch ein Power-Knopf. Auch wenn es sein gummiartiges Äußeres vermuten ließe: Er ist nicht wasserdicht.