Die besten Gadgets für Balkon und Garten - Sonnenbrand Ade!

Die Sonnenbrand-Gefahr ist in den warmen Monaten allgegenwärtig. Mit der App UV-Check vom Berufsverband der deutschen Dermatologen hat der iPhone- oder Android-Nutzer ein Hilfsmittel an der Hand, um seine Haut vor zu viel UV-Licht zu schützen. Grundlage der Berechnung ist der UV-Index für den jeweiligen Aufenthaltsort. Er wird über einen Algorithmus berechnet, der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde. Darüber hinaus hat die übersichtliche, kostenlose App noch weitere wichtige Faktoren in petto.