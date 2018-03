Die besten Gadgets für Balkon und Garten - Mini-Grill

Für Grillprofis mit Platzproblemen hat gusto products den Balkon-Grill Bruce (60 Euro) gebaut. Er ähnelt einem Blumenkasten und wird auch auf ähnliche Weise am Geländer moniert. Allerdings hängt der Hobby-Grillmeister den Kasten innerhalb der Brüstung auf. So lässt er sich einfacher bedienen und Grillgut, Fett sowie Glut können nicht außen herunterfallen. Er kann aber auch an die Wand geschraubt oder auf eine nicht brennbare Unterlage gestellt seinen Dienst verrichten. Hier wie da nimmt der knapp 19 Zentimeter tiefe und 60 Zentimeter lange Kasten kaum Platz weg. Großfamilien lassen sich damit zwar nicht verköstigen, für den gelegentlichen Grillspaß reicht er aber allemal. In einem Mehrfamilienhaus könnte der Qualm des Feuers allerdings für Ärger sorgen: Nicht überall ist Grillen mit Holzkohle erlaubt.