Die besten Gadgets für Balkon und Garten - Licht für Lau

Philips geht mit Solarleuchten in die Offensive. Unter dem Motto myGarden Solar bieten die Holländer 19 neue Modelle an. Die Varianten mit eingebautem Solar-Panel können unabhängig vom Standort aufgestellt oder per Spieß im Bogen verankert werden. Sie liefern mit 100 Lumen etwa das Licht einer 10-Watt-Glühlampe. Etwas stärker sind die Modelle mit separater Solarzelle, die an einer Stelle mit starker Sonneneinstrahlung montiert werden sollen. Durch den separaten Energielieferanten erreichen diese Lampen immerhin bis zu 280 Lumen. In allen Modellen ist ein Akku eingebaut, um den Strom zwischenzuspeichern. Sie können wahlweise manuell oder per Dämmerungsschalter eingeschaltet werden. Bei voller Ladung sollen sie bis zu sechs Stunden leuchten. Philips garantiert sogar im Winter eine Brenndauer von zwei Stunden.