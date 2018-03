Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - Huawei P8 Lite

Beim Huawei P8 Lite (180 Euro) handelt es sich um ein nur dem Design nach mit Huaweis Top-Modell P8 verwandtes Dual-SIM-Handy. Und selbst da hat Huawei beim Lite-Modell auf Kunststoff gesetzt statt auf Modell. Kein Wunder, kostet das Lite doch nur halb so viel wie das P8.

Gemessen daran wirkt das mit Android 5.0 ausgestattete und LTE-taugliche P8 Lite sehr hochwertig. Der Kunststoff sieht Metall täuschend ähnlich, die Rückseite ist leicht geriffelt. Das Display bringt es auf eine Diagonale von 5 Zoll bei 720x1.280 Pixeln, welche die Mail-450 GPU anliefert. Der Arbeitsspeicher ist mit 2 GByte ordentlich bemessen und der Achtkern-Prozessor HiSilicon Kirin 620 (8x1,2 GHz) wischt mit manchem Konkurrenten den Boden auf. An internem Speicher gibt es 16 GByte, die sich per SD-Karte um bis zu 128 GByte erweitern lassen - allerdings unter Verzicht auf die zweite SIM-Karte. Das ist dann neben dem etwas dunklen Display und der steigerungsfähigen Akkulaufzeit einer der wenigen Schwachpunkte, die wir an diesem ansonsten preis-/leistungsstarken Gerät fanden.

Die Hauptkamera liefert Fotos akzeptabler Qualität mit 13 Megapixeln und Videos in FullHD (1.080p). Die Frontkamera belässt es bei 5 Megapixel und 720p-Video. Laut Hersteller liegt die Standby-Zeit bei maximal 450 Stunden, die Gesprächszeit bei 13 Stunden (UMTS). Zusätzlich zu den Standardschnittellen WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, microUSB 2.0 und 3,5mm Klinke gibt es beim P8 Lite auch NFC.