Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - Motorola Moto X Play

Mit seinem Gewicht von 169 Gramm und einer Dicke von bis zu 10,9mm ist das Motorola Moto X Play Dual-SIM eine ganz schöne Wuchtbrumme. Am Gehäuse liegt das wohl weniger, denn obwohl es anders aussieht hat Motorola es aus Kunststoff gefertigt. Auffällig ist der strukturierte Rücken des LTE-tauglichen Handys, der sich über Moto Maker für 30 Euro anpassen lässt.

Leistungstechnisch kratzt das Gerät an der Oberklasse. Das liegt nicht nur am großen und sehr hellen 5,5-Zoll-Display mit FullHD-Auflösung. Vor allem die Hauptkamera tut sich positiv hervor. Speziell bei Tageslicht liefert sie ganz ausgezeichnete 21-Megapixel-Bilder sowie Videos in FullHD. Die Front-Kamera löst mit 5 Megapixel auf.

Als Betriebssystem kommt Android 5.1.1 zum Einsatz, das es sich auf 2 GByte RAM und wahlweise 16 oder 32 GByte internem Speicher gemütlich machen darf. Außerdem gibt es im LTE-tauglichen Gerät einen vollwertigen SD-Kartenschacht für Speichererweiterungen von bis zu 128 GByte. Formal kommt im Motorola Moto X Play die selbe Kombination aus Qualcomm Snapdragon 615 CPU und Adreno 405 GPU zum Einsatz wie im Huawei G8. Motorola hat die CPU aber etwas höher getaktet. Angesichts des Preises etwas überrascht sind wir vom fehlenden WLAN 802.11ac - Sie müssen mit den älteren Protokollen 802.11a/b/g/n Vorlieb nehmen. Auch bei Bluetooth konnte sich Motorola nicht zur stromsparenden Version 4.1 durchringen. Dafür können Sie UKW-Radio nicht nur empfangen, sondern auch auf die SD-Karte speichern.

Angaben zur Akkulaufzeit macht Motorola nicht. In der Praxis zeigt sich das Moto X Play aber überdurchschnittlich ausdauernd.