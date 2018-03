Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - Samsung Galaxy S8+ Duos G950FD

Als das Samsung Galaxy S8+ Mitte 2017 erschien hat es auf Anhieb Platz 1 unserer Smartphone-Bestenliste erobert. Aus dem Test ist uns vor allem das brilliante, fast rahmenlose Display in Erinnerung geblieben, aber auch die Kamera, die so ziemlich alle anderen Smartphones in den Schatten stellte. Begeistern konnten wir uns außerdem für den schnellen Prozessor, die mitgelieferten, hochwertigen In-Ear-Kopfhörer und die hervorragende Akku-Laufzeit. Dass das Galaxy S8+ als Samsungs Spitzenmodell auch ansonsten erstklassig ausgestattet ist, ist ohnehin klar. Lediglich der hohe Einführungspreis wirkte etwas abschreckend. Mittlerweile ist er von ursprünglich 1.000 Euro auf ca. 650 Euro gefallen. Für die Dual-SIM-Variante werden aber meist noch höhere Preise aufgerufen.