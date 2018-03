Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - Sony Xperia XZ1 Dual-SIM

Das Xperia XZ1 im schicken Aluminium-Unibody-Gehäuse gibt es nicht nur in Schwarz und Silber, sondern auch in einem auffälligen Blauton und Rosé. Und: als eines von wenigen Dual-SIM-Geräten wird es bereits mit aktuellem Android 8.0 ausgeliefert.



Das 5,2-Zoll-Display löst in FullHD auf, ist HDR10-fähig und wird von Gorilla Glas 5 geschützt. Technisch basiert das Sony auf Qualcomms MSM8998 Snapdragon 835, das unter anderem eine 8-Kern-CPU mit bis zu 2,45 Ghz mitbringt. Damit spielt das XZ1 leistungsmäßig auf dem Niveau von Samsungs Top-Handy Galaxy S8. Vier Gigabyte RAM und 64 Gigabyte Speicher gehen in Ordnung, blöd aber dass die mögliche Speichererweiterung per SD-Karte mit der zweiten SIM-Karte um den selben Schacht konkurriert.

Zum Start im September 2017 war die - technisch sehr ordentliche - 19-Megapixel-Kamera von Problemen geplagt. Sony behebt diese nach und nach durch Software-Updates.​