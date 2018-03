Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - Huawei Mate 10 Pro Dual-SIM

OLED-Display: check. Randloses Display: check. Leica-Kamera: check. Mit dem Mate 10 Pro schickt Huawei ein auffällig glänzendes Handy ins Rennen, das sich einer sehr guten Ausstattung erfreut. Dazu zählen auch die hohe Auflösung (2.160 x 1.080 Pixel), 6 Gigabyte RAM, 128 Gigabyte Speicherplatz, Fingerabdrucksensor, WLAN nach 802.11ac, ein 4.000 mAh starker Akku, Resistenz gegen Staub und Wasser nach IP67 und das aktuelle Android 8.0.



Stören könnten Sie sich am fehlenden, drahtlosen Laden, an der Abwesenheit eines 3,5mm Klinkensteckers und der eines microSD-Kartenschachtes. Dafür arbeitet die von Leica entwickelte Kamera wie gewohnt auf Top-Niveau, die Stereolautsprecher klingen toll und die Schnellladefunktion bringt den Akku in kurzer Zeit auf einen guten Füllstand. An der Kasse schlägt die Dual-SIM-Variante des Huawei Mate 10 Pro mit etwa 720 Euro zu Buche.​​