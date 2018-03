Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - Nokia 5 Dual-SIM

Noch immer tummeln sich in der Preisklasse unter 200 Euro zahlreiche Plastikbomber mit uraltem Android. Ihnen steht das Nokia 5 gegenüber, ein 170 Euro teures Handy mit Android 7.1, das aus einem Block Aluminium gefräst wird. Beim zweiten SIM-Slot handelt es sich um einen dedizierten Schacht. Aufpassen: das Nokia 5 ist mit und ohne Dual-SIM-Funktion erhältlich! Mit seinen abgerundeten Kanten liegt das Handy gut in der Hand. Das HD-Display misst 5,2 Zoll in der Diagonale und bietet ein videofreundliches Seitenformat von 16:9. Die Hauptkamera löst mit 13 Megapixel auf. Bei der 8-Megapixel-Frontkamera hat Nokia das Sichtfeld auf 84 Grad erweitert, was Selfies erleichtert. In Sachen Konnektivität überzeugt das Nokia 5 mit LTE nach Kategorie 4 (bis zu 150 Mbps).



Zwei Gigabyte Arbeitsspeicher und 16 Gigabyte interner Speicher gehen für den Preis in Ordnung. Als SoC kommt mit Qualcomms Snapdragon 430 ein alter Bekannter zum Einsatz. Der nicht wechselbare Akku fasst 3.000 mAh. Für ordentlich Mucke sorgen gleich zwei Lautsprecher, während ein Fingerabdrucksensor den Türsteher gibt.​