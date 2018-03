Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - Samsung Galaxy Note 8 Duos N950FD

Eine echte Wuchtbrumme ist das Galaxy Note 8, das Samsung in der Variante Duos mit zwei SIM-Slots ausstattet. Das riesige 6,3-Zoll-HDR10-Display löst mit 2.960 x 1.440 Pixeln auf und insgesamt bringt das Handy 195 Gramm auf die Waage. Damit kratzt es deutlich an der Grenze zum Tablet. Auch wegen des mitgelieferten Stiftes, der zusätzliche Anwendungen ermöglicht, ist das Note 8 alles andere als ein gewöhnliches Handy.

In Sachen Leistungsvermögen und Ausstattung zeigt Samsung mit dem Galaxy Note 8, was derzeit möglich ist. Nur beim Speicherplatz haben die Koreaner etwas gegeizt. Vergleichsweise magere 64 Gigabyte sind gemessen an den Ansprüchen der Zielgruppe eher die Untergrenze. Das gilt um so mehr, als microSD-Karte und zweite SIM-Karte um den selben Schacht konkurrieren.

Das Galaxy Note 8 Duos ist in Deutschland nur über Importeure erhältlich. Die Preise bewegen sich etwa zwischen 850 und 1.000 Euro.​​