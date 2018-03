Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - Nokia Lumia 730 Dual SIM

Auf dem 4,7-Zoll-Display des 150 Euro teuren Nokia Lumia 730 Dual SIM bringt eine Adreno 305 GPU die gewohnte Kachel-Oberfläche von Windows Phone zur Anzeige. Das Display ist dank OLED-Technik vielleicht das beste in seiner Preisklasse und macht selbst selbst denen deutlich teurerer Handys Konkurrenz - und das obwohl es "nur" mit 720x1.280 Pixeln auflöst.

Oberflächlich betrachtet ruiniert sich das Lumia 730 Dual SIM den guten Ersteindruck mit knappem Speicher. Ein GByte RAM und 8 GByte interner Speicher (per SD-Karte erweiterbar um bis zu 128 GByte) scheinen mager. Windows Phone gibt sich aber etwas genügsamer als Android und deshalb hängt das Lumia trotzdem gut am Gas. Selbst Spiele laufen flüssig. Das liegt auch an der ordentlichen CPU vom Typ Qualcomm Snapdragon 400 (4x1,2 GHz).

Dual-SIM-Fans zieht das Lumia mit der automatischen Einrichtung einer Rufweiterleitung für die zweite Karte bei Eingehen eines Anrufes auf seine Seite. Der Verzicht auf LTE schlägt aber negativ zu Buche. In der Foto-Abteilung sticht die Hauptkamera mit Carl-Zeiss-Objektiv (6,7 Megapixel, FullHD-Video) heraus. Aber auch die zweite Kamera auf der Vorderseite muss sich mit 5 Megapixeln und ebenfalls FullHD-Video nicht verstecken. Dank Weitwinkel ist sie besonders Selfie-tauglich.

Neben den in der Preisklasse üblichen Schnittstellen (802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, microUSB 2.0, 3,5mm-Klinke) bietet das Lumia 730 Dual SIM auch die Nahverkehrsfunktechnik NFC. Zudem hat Nokia dem Gerät auch eine UKW-Radio-Funktion spendiert.

Das mit 130g sehr leichte Nokia ist in allerlei poppigen Farben erhältlich, die Sie dank Wechsel-Cover auch ändern können. Trotz der Plastikschale knarzt und knackt nichts. Unter der Rückabdeckung steckt ein wechselbarer Akku mit genügend Kapazität für 600 Stunden Standby und 17 Stunden Gesprächszeit (UMTS) - beides Topwerte unter den Herstellerangaben.