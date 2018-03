Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM

Microsoft Lumia 640 XL LTE buhlt mit einem riesigen 5,7-Zoll-Display um die Gunst der Kundschaft. Es ist mit vergleichsweise mageren 720x1.280 Pixeln aufgelöst, was angesichts des Preises von 225 Euro aber in Ordnung geht. Es ist übrigens in zwei nahezu gleichen Varianten erhältlich, die sich nur darin unterscheiden, dass eines mit LTE, das andere ohne daherkommt.

Das mit Windows Phone ausgerüstete Gerät ist mit 1 GByte Arbeitsspeicher und 8 GByte RAM ausgerüstet und lässt sich bei Bedarf per SD-Karte um 128 GByte erweitern. Als CPU kommt eine Qualcomm Snapdragon 400 zum Einsatz mit 4 auf jeweils 1,2 GHz getakteten Kernen. Für die Grafik zeichnet eine Adreno 305 verantwortlich. Neben WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, microUSB 2.0 und 3,5mm-Klinke findet sich auch NFC auf der Liste der Schnittstellen. Ein UKW-Radio findet sich ebenfalls im Gerät.

Beide Kameras liefern FullHD-Video. Die Hauptkamera löst Bilder mit 13 Megapixel auf, die Front-Kamera mit 5 Megapixel. Beachtlich ist die Standby-Zeit, die Microsoft mit 888 Stunden angibt. Die Gesprächszeit (UMTS) fällt mit 24 Stunden ebenfalls sehr ordentlich aus. Insgesamt behalten wir das Lumia 640 XL LTE als ein solides, aber insgesamt nur durch seine Größe auffälliges Gerät in Erinnerung.