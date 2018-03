Galerie: Dual-SIM-Handys und -Smartphones - LG G4 Dual H818P

Für Smartphone-Fans, die bereit sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, ist das LG G4 Dual H818P ein heißer Kandidat. Weil es in Deutschland aber nur als Importgerät verfügbar ist, schwankt der Preis stark - zwischen 270 und 380 Euro. Wem das egal ist, der sollte unbedingt auf die genaue Typenbezeichnung achten. Denn nur das G4 Dual H818P ist in Deutschland uneingeschränkt LTE-tauglich und beherrscht LTE in beiden SIM-Schächten. Dem H818N fehlt das in ländlichen Regionen wichtige 800MHz-Band.

Auf der Vorderseite stellt das G4 ein hübsches 5,5-Zoll-Display zur Schau. Dank der gigantischen Auflösung (1.440x2.560 Pixel) macht auch die Dual-Window-Funktion, die zwei Apps gleichzeitig zeigt, Sinn. Die Rückseite hat LG in Leder gekleidet, das sich wechseln lässt, auch gegen Kunststoff.

Mit 3 GByte RAM und wahlweise 32 oder 64 GByte internem Speicher zeigt das G4 auch innere Werte. Der Speicherkarten-Slot verdaut SD-Karten bis zu 2 Terabyte. CPU-technisch hat LG dem G4 eine Qualcomm Snapdragon 808 mit 6 Kernen a 1,8 GHz spendiert, außerdem eine Adreno 418 für die Grafik. Dank WLAN 802.11a/b/g/n/AC, Bluetooth 4.1, NFC, Infrarot, microUSB 2.0 und 3,5mm Klinke zeigt sich das G4 auch in Sachen Schnittstellen auf der Höhe der Zeit.

Ein Prunkstück ist die Hauptkamera des G4. Sie arbeitet mit optischer Bildstabilisierung sowie einer Blende von f1.8 und ist damit außerordentlich lichtstark. Auch in schummrigem Licht schwächelt die Kamera deshalb später als andere. In der Videoabteilung wartet das G4 mit 4K-Video auf. Die Front-Kamera leistet 8 Megapixel und 1.080p-Video. Mit 155 Gramm ist das G4 kein Leichtgewicht. Die Standby-Laufzeit gibt LG mit 240 Stunden an, die Sprechzeit (UMTS) mit 12 Stunden.