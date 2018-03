Galerie: Top 10 Navigationsgeräte - Platz 10: Garmin nüvi 3790T

Im iPhone-Look: Nur 8,95 Millimeter dick, schwarze Front und durchgehende Metallumrandung - das nüvi 3790T macht optisch mächtig was her. Bei der zügigen Routenberechnung setzt das Navi Infos über den tageszeitabhängigen Verkehrsfluss ein. Seine dynamische Zielführung überzeugt, genau so wie die gesamte Handhabung. Was fehlt dem nüvi 3790T? Lediglich der Komfort der Online-Anbindung.

Preis: ca. 280 Euro

Testwertung gesamt: 458 von 500 Punkten

Test: Garmin nüvi 3790T