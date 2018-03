Top 10: Smartphones bis 300 Euro - Platz 3: Huawei Nova

Das 5 Zoll große Huawei Nova steckt in einem Aluminiumgehäuse, das oben und unten von Kunstoffkappen abgeschlossen wird, was sich positiv auf die Funkeigenschaften auswirkt. Die Ausdauer des Nova ist hervorragend, die 12-MP-Kamera liefert in heller Umgebung gute Bilder.

Testwertung: gut (395 von 500 Punkten)​