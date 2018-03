Gewinner des Show Your App Award

Jurywahl - Platz 1: Map to Snow

Erste Wahl der "Show Your App"-Jury war die App "Map to Snow", die es auch im Publikumsvoting unter die ersten 15 geschafft hat. Hier dreht sich alles ums Skifahren: In mehr als 50 Skigebieten lässt sich Map to Snow einsetzen, als GPS-Tracker, Tachometer und Kartenbetrachter.