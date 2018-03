Google Pixel XL vs. Samsung Galaxy S7: Kamera im Vergleich - Blitz

Aktiviert man den Blitz, sehen die Bilder beider Smartphones wieder gut aus. Unterschiede in beiden Bildern entstehen aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweise beider Kameras. Beim Pixel XL erfolgten Belichtungsmessung und Aufnahme in einem Schritt – der Blitz löste in kurzem Abstand zweimal aus. Das Ergebnis sind weiche Konturen. Das Galaxy S7 hat das Kameralicht zur Belichtungsmessung bereits kurz aktiviert, als wir zur Fokussierung auf den Bildschirm getippt haben. Beim Abdrücken löste der Blitz dann nur einmal aus während das Bild aufgenommen wurde. Hier sind harte Schatten um die Objekte zu erkennen, dafür wirkt der Vordergrund heller.