Mode und Technik: Mit Smartwatches rücken die beiden Themen enger zusammen. Doch das nicht zum ersten mal: In unserer Handy-Historie erinnern wir an das Prada-Phone von LG (KE850), das 2007 ein paar Wochen vor dem ersten iPhone als erstes Smartphone mit kapazitivem Touchscreen in Deutschland auf den Markt kam. Das 3-Zoll-Display hatte eine Auflösung von 240 x 400 Pixel.

Gewicht: 85 Gramm

Preis zum Marktstart: 1.000 Dollar



Coolstes Feature: kapazitiver 3-Zoll-Touchscreen, Adobe Flash UI als Benutzeroberfläche, 8 MB großer, erweiterbarer Speicher