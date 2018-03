Viele Smartphones wurden 2015 nicht enthüllt, die CeBIT ist längst eine klassische B2B-Messe. Doch das war nicht immer so: In Halle 26 war vor 15 Jahren die komplette Mobilfunk-Branche präsent. Vor 11 Jahren enthüllte Nokia hier mit viel Brimborium das 7610, eines der ersten Handys mit 1-Megapixel-Kamera. Dank Symbian und S60-Benutzeroberfläche ging das 7610 bereits als Smartphone durch und ließ sich per Apps erweitern.

Gewicht: 118 Gramm

Preis zum Marktstart: 590 Euro



Coolstes Feature: 1-Megapixel-Kamera, S60-Plattform, erweiterbarer Speicher, 176 x 208 Pixel Displayauflösung, MP3-Dateien als Klingelton nutzbar