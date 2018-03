Handys bis 100 Euro - Cubot Magic

Das Cubot Magic ist mit 3 Gigabyte RAM und 16 Gigabyte Speicherplatz ordentlich aufgestellt und sieht mit seinem 5-Zoll-HD-Display, das von abgerundetem 3D-Glas geschützt wird, schick aus. Die Kamera liefert gute Bilder, Android ist unverbastelt in Version 7 an Bord, ebenso LTE. Dual-SIM und Speichererweiterung können Sie gleichzeitig nutzen. Beim Kauf am besten die Schutzhülle gleich mit einplanen, denn die Rückseite verkratzt vergleichsweise schnell.