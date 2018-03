Handys bis 100 Euro - Wiko Tommy 2

Wiko liefert das Tommy 2 in zahlreichen unterschiedlichen Farben aus - gut für alle, die vom Einerlei aus schwarz, grau und silber die Nase voll haben. Ansonsten bietet das Tommy 2 solide Hausmannskost: ein 5-Zoll-IPS-HD-Display, eine Quad-Core-CPU von Qualcomm, Dual-SIM mit zusätzlichem microSD-Schacht (bis 64 Gigabyte) und LTE Cat. 4 mit bis zu 150 Mbps im Download. Der Speicher fällt mit 1 Gigabyte RAM und 8 Gigabyte Benutzerspeicher für die Preisklasse ok aus. Android ist immerhin in Version 7.1 mit an Bord.