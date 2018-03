Das war die HIGH END 2017 - Dynaudio Enthüllung

Auf der großen Pressekonferenz bei Dynaudio wurde enthüllt, was gerüchtehalber ohnehin schon durch die Szene geisterte: Zum 40-jährigen Jubiläum präsentieren die Dänen eine kompakte Sonderedition, die nicht nur „Special Forty“ heißt, sondern auch die Meriten der Special Twentyfive mit modernerer Chassistechnik und einem extrem kompakten Gehäuse in die Zukunft führen soll. stereoplay war jedenfalls von der kraft- und bassvollen Vorstellung der Minibox in der 300 qm großen Vorführ-Lounge so angetan, dass ein Test nur noch eine Frage der Zeit sein wird.