Das war die HIGH END 2017 - Mark-Levinson Plattenspieler

High-End-Legende Mark Levinson protzte am Stand des Mutterkonzerns Harman mit neuen Elektronikkomponenten, die jetzt am Markt angekommen sind. Größte Neuerung: der erste ML-Plattenspieler der Geschichte mit Dreifach-Stringantrieb und aus dem Vollen gefrästen Alu-Teller. Auch die Sandwich-Basis, die dem Konstrukt eine extreme Laufruhe verleihen soll, und die abgesetzte Alu-Tonarmbasis machen Lust auf mehr. Ein Test in einer der nächsten stereoplay-Ausgaben ist nur noch eine Frage des Wann und nicht mehr eine Frage des Ob.