Nachdem der taiwanische Hersteller HTC jeweils T-Mobile und Vodafone mit einem exklusiven Android-Modell beliefert hatte, vertrieb er das HTC Hero (Juli 2009) über verschiedene Kanäle. Das Gerät gab es bei T-Mobile als G2 Touch in schwarzer Farbe, bei E-Plus in der weißen HTC-Original-Version und über freie Anbieter in Weiß oder Silbergrau.

HTC Hero: lesen Sie mehr in unserem Testbericht!