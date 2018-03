Mit einer Empfehlung von 300 und aktuellen Preisen von 250 Euro ohne Vertrag (Mai 2012) war und ist das HTCOne V mit Abstand der günstigste unter den damaligen Newcomern neben HTC One S und HTC One X. Dennoch kommt auch der kleinste Kandidat des Dreiergespanns sehr hochwertig daher. Das HTC One V steckt in einem Unibody-Gehäuse aus Aluminium, ist edel verarbeitet und liegt hervorragend in der Hand.